Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан?

На минувшей неделе официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров рассказал, что власти республики обсуждают с российской стороной информационные вбросы, которые появляются со стороны «третьих заинтересованных сил» в целях внести разлад в отношения Астаны и Москвы.
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