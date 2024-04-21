Вирус враждебности: кто пытается поссорить Россию и Казахстан?

На минувшей неделе официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров рассказал, что власти республики обсуждают с российской стороной информационные вбросы, которые появляются со стороны «третьих заинтересованных сил» в целях внести разлад в отношения Астаны и Москвы.