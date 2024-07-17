ФБР раскрыло новые подробности о личности стрелявшего в Трампа Крукса

Стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был умным одиночкой, у него было мало друзей и отсутствовали твердые политические убеждения, которые могли бы послужить мотивом для покушения.
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