Исак забил 5-й гол за «Ливерпуль» в 24-й игре. Форварда купили за 125 млн фунтов

Нападающий Александер Исак сравнял счет в матче 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» – « Ноттингем Форест ». 26-летний форвард сборной Швеции забил на 60-й минуте, переправ мяч в пустой угол ворот после прострела Коди Гакпо.
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