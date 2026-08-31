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US Open. 1-й круг. Сафиуллин сыграет с Алькарасом, Рублев – с Виртаненом, Хачанов – с Бурручагой, Вавринка встретится с Берреттини, Фис – с Циципасом

Роман Сафиуллин сыграет с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом в первом круге US Open. Андрей Рублев встретится с Отто Виртаненом, Карен Хачанов – с Романом Андресом Бурручагой.

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