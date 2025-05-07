В Госдуме хотят попросить у Минюста результаты проверки в отношении Урганта

Депутат Госдумы Николай Новичков от фракции «Справедливая Россия — За правду») намерен попросить Минюст предоставить результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии