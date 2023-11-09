Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

ТАСС/Донат Сорокин Доля расчетов в национальных валютах в торговле России и Казахстана растет, заявил 9 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
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