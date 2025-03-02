KOS: хакерский сервис Prospero начал использовать сети "Лаборатории Касперского"

Известный поставщик "пуленепробиваемого" веб-хостинга для киберпреступников Prospero был замечен в использовании сетевой инфраструктуры, управляемой российской компанией в сфере кибербезопасности "Лаборатория Касперского".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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