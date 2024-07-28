Президент Путин предупредил о возможном ответе на размещение американских ракет в Германии

Сергей Гунеев/РИА Новости Выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, президент Владимир Путин предостерег, что в случае развертывания США вооружений в Германии, Россия будет считать себя свободной от ранее взятого на себя моратория на размещение собственных ударных средств.