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MVP НБА Никола Йокич вручил Маккиннону «Харт Трофи» перед матчем НХЛ

MVP НБА Никола Йокич вручил Маккиннону «Харт Трофи» перед матчем НХЛ

Хоккеист «Колорадо» Маккиннон получил приз, вручаемый самому ценному для своей команды игроку по регулярки НХЛ, от MVP НБА 2024 года Николы Йокича.

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