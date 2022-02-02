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«Ъ»: «Газпром» начал февраль с наращивания поставок газа в Европу через Украину

«Ъ»: «Газпром» начал февраль с наращивания поставок газа в Европу через Украину

C 1 февраля российская компания «Газпром» начала наращивать поставки газа через Украину. Прокачка газа через пункты «Суджа» и «Сохрановка» украинского маршрута может составить 107,7 млн кубометров в сутки.

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