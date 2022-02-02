«Ъ»: «Газпром» начал февраль с наращивания поставок газа в Европу через Украину

C 1 февраля российская компания «Газпром» начала наращивать поставки газа через Украину. Прокачка газа через пункты «Суджа» и «Сохрановка» украинского маршрута может составить 107,7 млн кубометров в сутки.
Популярные статьи
- Военспец Коротченко: первый удар будет нанесен по центрам принятия решений не в Европе, а в США
- Литовкин: Россия должна не только вооружить ополчение Донбасса, но и помочь ему освободить территории республик и Причерноморье
- Экс-разведчик Кедми: у России «давно запланирован и разыгран» военный ответ на случай удара Украины по республикам Донбасса
Свежие комментарии