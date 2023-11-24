Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

Очередные кадровые перестановки произошли на Украине. Владимир Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией и назначил на должности трех новых заместителей, передает ТАСС.
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