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Пушков посоветовал Лондону помолчать про его роль в переговорах по Украине

Пушков посоветовал Лондону помолчать про его роль в переговорах по Украине

Член Совета Федерации России Алексей Пушков дал совет руководству МИД Соединённого Королевства, призвав его никогда не упоминать о собственном участии в переговорном процессе по поводу бушующего на территории Украины противостояния.

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