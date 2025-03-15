Член Совета Федерации России Алексей Пушков дал совет руководству МИД Соединённого Королевства, призвав его никогда не упоминать о собственном участии в переговорном процессе по поводу бушующего на территории Украины противостояния.
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