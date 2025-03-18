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Северный флот показал кадры учений в преддверии Дня подводника

Северный флот показал кадры учений в преддверии Дня подводника

В России 19 марта отмечается День моряка-подводника, в преддверии которого экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» провел подготовку к очередному выходу в море.

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