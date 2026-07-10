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Живая Кубань

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На СВО рядовой выстрелил себе в ногу и сначала получил за это орден Мужества и 3 миллиона, а потом судимость

На СВО рядовой выстрелил себе в ногу и сначала получил за это орден Мужества и 3 миллиона, а потом судимость

На СВО рядовой выстрелил себе в ногу и сначала получил за это орден Мужества и 3 миллиона, а потом судимостьВ Новороссийске завершился судебный процесс над солдатом, который инсценировал собственное ранение.

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