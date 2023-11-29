"I Have No Problem Being Hated" - Musk Tells Boycotting Advertisers To "Go F**k Yourselves"

"They Can Go F**k Themselves" - Musk Unleashes On Advertising Boycott "Blackmail" In a truth-bomb-filled interview with Andrew Ross-Sorkin, at the DealBook Conference, Elon Musk silenced a room full of liberal elites as he proclaimed that: ".
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