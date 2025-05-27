В России пригрозили ударами по ЕС: главное за сутки

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Россия предупреждает Европу об угрозе всем городам из-за дальнобойного оружия Украины, КНДР назвала угрозой для безопасности систему США «Золотой купол», а Эстония опасается эскалации в Балтийском море после инцидента с танкером.