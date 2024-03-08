За рулем
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За рулем

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С 8 марта!

С 8 марта!

Поздравлять женщин с праздником весны – одна из самых крепких традиций журнала «За рулем». Пусть кто-то все еще считает, что женщины – это «слабый пол», но мы-то в редакции уже давно знаем, что милые дамы способны буквально на все.

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