Овчинский: 17 новостроек по реновации находятся в стадии строительства в ЮАО

В Южном административном округе (ЮАО) сейчас строятся 17 жилых комплексов по программе реновации. С 2018 года в ЮАО передали под заселение 28 новостроек, квартиры в которых получили жители 86 старых домов.
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