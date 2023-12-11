Взгляд в будущее: «автомобильные» законы 2024 года

В наступающем 2024 году вступают в силу новые правила получения водительских удостоверений, а также начинают действовать измененные требования, касающиеся размещения систем фото-видеофиксации нарушений ПДД на дорогах.
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