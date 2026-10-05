Чем грозит организму ультрапереработанная еда – выяснили ученые

Чем грозит организму ультрапереработанная еда – выяснили ученыеКоманда исследователей из США, представляющая Вирджинский политехнический институт, пришла к выводу, что ключевую роль играет не питательный состав как таковой, а то, насколько глубоко продукт переработан промышленно.