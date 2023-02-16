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Politico: Блинкен заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым

Politico: Блинкен заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не побуждает активным образом Украину вернуть Крым, однако решение принимает только Киев.

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