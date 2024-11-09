Вице-премьер правительства РФ Новак встретился с губернатором Текслером

Заместитель председателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером для обсуждения вопросов, касающихся развития энергетического сектора региона.
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