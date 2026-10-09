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Царьград

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Al Hadath: военные предложили Трампу атаковать объекты до 80 км вглубь Ирана

Al Hadath: военные предложили Трампу атаковать объекты до 80 км вглубь Ирана

Одновременно утверждается, что Вашингтон хочет ограничить доступ Тегерана к морским путям и ослабить его способность вести военные операции.

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