Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Эхо убийства таксистки: в Челябинской области вновь проверяют цыган

Эхо убийства таксистки: в Челябинской области вновь проверяют цыган

Царьград. Урал Фото: скриншот видео ГУ МВД по Челябинской области. Руководитель полицейского главка Сергей Космачев рассказал о предпринимаемых действиях.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Дурдом в РФ продолжается,их надо сажать и гнать,а им премии и пособия.Государи вы думаете о РФ и русских людях или вам все до лампочки?
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6 час.
Нина Иванова
Так и продолжают прибывать и прибывать мигранты...
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3 час.
Андрей Павлов
Так за убийство таксистки кто-то ответил кроме того несовершеннолетнего инвалида, которого отец сам привел?
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51 мин.

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