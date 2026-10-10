Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан

Президент США заявил, что до ухода с поста хочет переименовать океаны, омывающие берега его страны, в "океан Трампа" или "океан Америк".
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