Нашли новую "дойную корову"? ЕС пригласил Боснию и Герцеговину в "европейскую семью"

Лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной.Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в социальной сети Х о старте переговоров о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в ЕС.
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