Нашли новую "дойную корову"? ЕС пригласил Боснию и Герцеговину в "европейскую семью"

Лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной.Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в социальной сети Х о старте переговоров о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в ЕС.