📱Где в Большой Ялте можно зарядить телефоны при отключениях света Актуальные адреса Центров содействия опубликовал первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
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📱Где в Большой Ялте можно зарядить телефоны при отключениях света Актуальные адреса Центров содействия опубликовал первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.