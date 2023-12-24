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В США заявили об атаке хуситов на два нефтяных танкера в Красном море

В США заявили об атаке хуситов на два нефтяных танкера в Красном море

Хуситы совершили атаку с помощью беспилотников на два нефтяных танкера, шедших под флагами Индии и Норвегии, в Красном море, сообщило в социальной сети X* (бывшая Twitter) центральное командование Военно-морских сил США.

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