В США заявили об атаке хуситов на два нефтяных танкера в Красном море

Хуситы совершили атаку с помощью беспилотников на два нефтяных танкера, шедших под флагами Индии и Норвегии, в Красном море, сообщило в социальной сети X* (бывшая Twitter) центральное командование Военно-морских сил США.
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