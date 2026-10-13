Хакеры «взломали» холодильники в сотнях французских продуктовых магазинов Неизвестные хакеры ночью сумели получить онлайн-доступ к системам управления терморегулированием холодильного оборудования компании Danfoss в магазинах нескольких французских торговых сетей.
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