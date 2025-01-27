WP сообщило об указании Белого дома повысить число задерживаемых мигрантов до 1500 в день

Служба таможенного и пограничного контроля (ICE) в США получила указание от администрации президента Дональда Трампа кратно увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей с нескольких сотен в день по меньшей мере до 1200–1500 человек в сутки.