WP сообщило об указании Белого дома повысить число задерживаемых мигрантов до 1500 в день

Служба таможенного и пограничного контроля (ICE) в США получила указание от администрации президента Дональда Трампа кратно увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей с нескольких сотен в день по меньшей мере до 1200–1500 человек в сутки.
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