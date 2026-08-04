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Финэксперт Агабаев: социальная инженерия опаснее подбора смс-кодов

Финэксперт Агабаев: социальная инженерия опаснее подбора смс-кодов

Заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Роман Агабаев рассказал, что теоретически подобрать одноразовый код из смс возможно, однако массовым способом хищения денег такой перебор стать не может.

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