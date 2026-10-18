«Париж» примет «Булазак», «Ле-Ман» сыграет с «Бурком». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Виллербан – 4-0, Дижон – 3-0, Париж – 3-0, Элан Шалон – 3-1, Ле-Ман – 2-1, Нантер – 2-2, Шоле – 2-2, Страсбур – 2-2, Роанн – 2-2, Бурк – 1-2, Булазак – 1-2, Сен-Кантен – 1-3, Лимож – 1-3, Нанси – 1-3, По-Ортез – 1-3, Гравлин-Дюнкерк – 0-3.
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