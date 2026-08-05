Не всем на пользу: врач предупредила, кому стоит отказаться от арбуза

Несмотря на репутацию полезного летнего продукта, арбуз подходит не каждому. Как рассказала "Радио 1" диетолог, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва, в некоторых случаях употребление этой ягоды может привести к ухудшению самочувствия и даже спровоцировать опасные состояния.