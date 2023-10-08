Поставляемое Западом Киеву оружие оказалось в руках палестинских формирований сектора Газа

Вооружение западного производства активно применяется для атак на Израиль. Дело в том, что поставляемое Западом Киеву оружие неожиданно оказалось в руках палестинских вооруженных формирований сектора Газа.
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