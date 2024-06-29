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Царьград

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Ирина Салтыкова даст бесплатный концерт на Дне рождения Новосибирска

Ирина Салтыкова даст бесплатный концерт на Дне рождения Новосибирска

Звезда фильма "Брат-2" станет хэдлайнером на площадке Центрального парка.В Новосибирске на День города можно бесплатно попасть на концерт звезды 90-х Ирины Салтыковой.

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