Мужчина оставил рабочий принтер включенным на ночь, а утром обнаружил распечатку неизвестного кота

20-летний Рафаэль Оливейра заработался вечером и забыл отключить от сети принтер. Похоже, в следующий раз парень точно вспомнит об этом — уже утром его ожидал необычный сюрприз, который умудрились за пару часов устроить хакеры.
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