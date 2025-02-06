TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Петров
    Молитослов в руках, это тот же смартфон в то время.На картине из 186...
  • Marina Bubon
    Молитвенник судя по формату. Ну, типа, святая Катерина, пошли мне дворянина🤣🤣🤣🤣🤣На картине из 186...
  • Александр Харченко
    Глиста ходячая, противно смотретьЭшли Скай: новая ...

Мужчина оставил рабочий принтер включенным на ночь, а утром обнаружил распечатку неизвестного кота

Мужчина оставил рабочий принтер включенным на ночь, а утром обнаружил распечатку неизвестного кота

20-летний Рафаэль Оливейра заработался вечером и забыл отключить от сети принтер. Похоже, в следующий раз парень точно вспомнит об этом — уже утром его ожидал необычный сюрприз, который умудрились за пару часов устроить хакеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Теперь Белый Кот может стать неким аналогом Гая Ричи в области компьютерной безопасности...
Ответить
23 час.
Karmadon
Ч-черт! Да это же наш Кеша... А я-то думаю, где он шляется по ночам?
Ответить
18 час.
наверх