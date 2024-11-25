Сенатор Шмитт: кандидат в главы разведки Габбард не является агентом России

Американский сенатор Эрик Шмитт отверг обвинения в адрес кандидата Дональда Трампа на должность главы разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард в том, что она является «российским агентом», охарактеризовав их как политически мотивированные.
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