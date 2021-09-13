На Кубе опровергли повреждение мозга американцев "гаванским синдромом"

ZUMAPRESS.com/Global Look Press Группа кубинских экспертов из Академии наук подвела итоги расследования случаев "гаванского синдрома" у американских дипломатов, которые начинали жаловаться на проблемы со здоровьем во время пребывания на острове.
ZUMAPRESS.com/Global Look Press Группа кубинских экспертов из Академии наук подвела итоги расследования случаев "гаванского синдрома" у американских дипломатов, которые начинали жаловаться на проблемы со здоровьем во время пребывания на острове.
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