РЕН ТВ Новости

194 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasul asd
    Испугали ежа голым задомКиев напомнил Евр...
  • Ирина Кузнецова
    Убийцы!На Фарерских остр...
  • Александр Раевский
    Типичный пример неправомерных действий власти!!! Ну как же так, негативные отзывы о работодателя!!! Это же какой вред...Роскомнадзор забл...

На Кубе опровергли повреждение мозга американцев "гаванским синдромом"

На Кубе опровергли повреждение мозга американцев "гаванским синдромом"

ZUMAPRESS.com/Global Look Press Группа кубинских экспертов из Академии наук подвела итоги расследования случаев "гаванского синдрома" у американских дипломатов, которые начинали жаловаться на проблемы со здоровьем во время пребывания на острове.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх