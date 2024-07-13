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Адвокат Данилов: в России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

Адвокат Данилов: в России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что в России ужесточат ответственность за использование устройств, препятствующих считыванию номерного знака на авто.

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