Адвокат Данилов: в России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что в России ужесточат ответственность за использование устройств, препятствующих считыванию номерного знака на авто.
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