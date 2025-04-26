«Однофамилец» современного танка — почему у него такая странная форма?

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За рулем

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80 лет Великой Победе!В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником! И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника.

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