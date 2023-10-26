Моддер показал собственный ремастер Need for Speed: Most Wanted 2005 года с 8K-текстурами и улучшенной графикойАвтор YouTube-канала GAMETEST опубликовал видео, на котором показал геймплей собственного ремастера Need for Speed: Most Wanted (2005 года) с улучшенной графикой.
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