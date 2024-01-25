5 пищевых основ питания для здоровья кишечника

Питание играет огромную роль в здоровье микробиома вашего кишечникаКогда речь заходит о популярных темах и тенденциях в области здоровья, всё внимание приковано к микробиому кишечника — его значению для общего здоровья и множеству действий, которые мы можем предпринимать каждый день для улучшения его жизнеспособности.