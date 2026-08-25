Более 2 тысяч молодых педагогов приступят к работе в Подмосковье 1 сентября

С 1 сентября более двух тысяч выпускников педагогических специальностей, включая выпускников Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) и Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), начнут работать в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии