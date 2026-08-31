Во Франции заявили: референдум в Исландии — пощечина Макрону

Результаты референдума в Исландии стали «пощечиной» президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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