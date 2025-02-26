Спасенная в Крыму кошка Муся провела ночь в ветеринарной клинике

Спасенная у «Ласточкиного гнезда» в Крыму кошка Муся чувствует себя хорошо.Как рассказала ветеринар в онлайн-чате ялтинских волонтеров, помогающих животным, кошке оказали нужную помощь: устранили обезвоживание, сняли стресс и купировали воспаление.
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