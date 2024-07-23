Уже в пятом колене царский род пресёкся, уверяют историки. Династия Романовых закончилась еще до Павла I — так кто правил дальше?

ВАЖНО ОДНО: РУССКИЕ ЦАРИ СОЗДАВАЛИ РОССИЮ. ЕВРЕИ ЕЁ ПЫТАЛИСЬ УБИТЬ ДВАЖДЫ: В 1917 и 1991г.г. И ПРОДОЛЖАЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ ИСПОДТИШКА! ГЛАВНОЕ ДЛЯ НИХ - УБИТЬ ПРАВОСЛАВИЕ ИЗНУТРИ, КАК ЭТО ОНИ ПЫТАЮТСЯ ДЕЛАТЬ С 1917г!

Варягами звали славян, живущих на побережье Балтики, которые варили соль, то есть выпаривали её из морской воды. Отсюда и название - варяг - варщик.Как и моряк от моря, косарь огт косы и т.д

Владимир Алтайцев

Да когда же тебя, падаль нацистскую, антисоветчика поганого, ненавидящего русский народ, старуха с косой с собой заберёт? Дебил, царя-немцы убрали русские же кадеты, октябристы и прочие.ю Ты же, мразь солженицеровская, всё пытаешься изо всех поганых сил подпевать Западу, обвиняя в этом большевиков. Мразь, ты на свет появилсЯ только благодаря тому, что так ненавидимые тобой и такими же подонками, как ты, большевики, опираясь на народы России спасли её от гибели в 1917-1922 и 1941-1945 годах.