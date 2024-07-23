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Закон и Порядок

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Уже в пятом колене царский род пресёкся, уверяют историки. Династия Романовых закончилась еще до Павла I — так кто правил дальше?

Уже в пятом колене царский род пресёкся, уверяют историки. Династия Романовых закончилась еще до Павла I — так кто правил дальше?

21 июля — праздник у «настоящих монархистов», в 1613-м именно в этот день на престол взошёл первый русский царь из рода Романовых.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ВАЖНО ОДНО: РУССКИЕ ЦАРИ СОЗДАВАЛИ РОССИЮ. ЕВРЕИ ЕЁ ПЫТАЛИСЬ УБИТЬ ДВАЖДЫ: В 1917 и 1991г.г. И ПРОДОЛЖАЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ ИСПОДТИШКА! ГЛАВНОЕ ДЛЯ НИХ - УБИТЬ ПРАВОСЛАВИЕ ИЗНУТРИ, КАК ЭТО ОНИ ПЫТАЮТСЯ ДЕЛАТЬ С 1917г!
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2 час.
Владимир Алтайцев
Варягами звали  славян, живущих  на побережье  Балтики, которые варили соль, то  есть выпаривали  её  из морской  воды. Отсюда  и название  - варяг - варщик.Как и моряк  от моря, косарь огт косы  и т.д
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2 час.
Владимир Алтайцев
Да  когда  же  тебя, падаль нацистскую, антисоветчика поганого, ненавидящего русский  народ, старуха с косой с собой  заберёт? Дебил, царя-немцы  убрали  русские  же  кадеты, октябристы  и прочие.ю Ты  же, мразь  солженицеровская, всё  пытаешься  изо всех поганых  сил подпевать Западу, обвиняя  в этом большевиков. Мразь, ты  на свет появилсЯ  только  благодаря  тому, что так ненавидимые  тобой и такими же подонками, как ты, большевики, опираясь на народы России спасли  её от гибели в 1917-1922  и 1941-1945  годах.
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2 час.

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