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СССР-Россия

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Украина подала заявку в Совет Европы о приостановке Европейской конвенции по правам и свободам человека — Deutsche Welle

Украина подала заявку в Совет Европы о приостановке Европейской конвенции по правам и свободам человека — Deutsche Welle

 Украина подала заявку в Совет Европы о приостановке Европейской конвенции по правам и свободам человека — Deutsche Welle Киев планирует отказаться от: ▪️неприкосновенности жилья; ▪️тайны переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции; ▪️невмешательства в личную и семейную жизнь; ▪️свободу передвижения и свободный выбор места проживания; ▪️права на свободу мысли и слова; ▪️свободного выражения мнений и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации; ▪️права на проведение собраний, митингов и забастовок; ▪️права владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Они там,в палате №6 Европы,и не до того додумаются!У народа,вырывшего Чёрное море и построившего египетские пирамиды,на всё ума хватит!
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14 час.
Геннадий Бережнов
Украина подала заявку в Совет Европы и это первый шаг вступления &quot;У&quot; в ЕС и НАТО! А иначе не пройдут, потому как там все такие!
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12 час.

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