Украина подала заявку в Совет Европы о приостановке Европейской конвенции по правам и свободам человека — Deutsche Welle Киев планирует отказаться от: ▪️неприкосновенности жилья; ▪️тайны переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции; ▪️невмешательства в личную и семейную жизнь; ▪️свободу передвижения и свободный выбор места проживания; ▪️права на свободу мысли и слова; ▪️свободного выражения мнений и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации; ▪️права на проведение собраний, митингов и забастовок; ▪️права владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.