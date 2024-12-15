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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» – явный фаворит против «Манчестер Юнайтед». У «горожан» одна победа в последних 10 матчах

«Манчестер Сити» сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ. «Ман Сити» – явный фаворит за 1.

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