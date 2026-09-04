Кобяков: ВЭФ в 2023 году посетили представители 78 стран мира

XI Восточный экономический форум (ВЭФ), проходивший во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2023 года, собрал представителей из 78 стран мира, в том числе из 18 стран, относящихся к категории недружественных.
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