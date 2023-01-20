Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    нельзя забывать приемщиков металла, сразу видно ворованноеУссурийские транс...
  • Владимир Моргунов
    А ТРАХАТЬСЯ ЖУТЬ КАК ХОЧЕТСЯ. СВОЛОЧЬ ОН А НЕ ТРАХАЛЬ !!"Хотелки запредел...
  • Платон Платонов
    Да уж, история леденящая кровь. Получил номер телефона и не звонит каждые пол часа. Это всё, пипец."Хотелки запредел...

Американист Наталья Травкина: На смену гегемонизму США идёт всемирный гегемонизм Китая

Американист Наталья Травкина: На смену гегемонизму США идёт всемирный гегемонизм Китая

О политической турбулентности в США — "цветной культуре отмены", "белом трампизме", разделённом обществе, угрозе гражданской войны, новых и старых подходах к внешней политике, стандартах Холодной войны в отношениях с Россией, аудите спонсирования Украины, столкновении интересов в Азии, возвышении Китая и о многом другом — в интервью ИА PrimaMedia с доктором политических наук, руководителем Центра внутриполитических исследований и главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Натальей Травкиной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх