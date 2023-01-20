Американист Наталья Травкина: На смену гегемонизму США идёт всемирный гегемонизм Китая

О политической турбулентности в США — "цветной культуре отмены", "белом трампизме", разделённом обществе, угрозе гражданской войны, новых и старых подходах к внешней политике, стандартах Холодной войны в отношениях с Россией, аудите спонсирования Украины, столкновении интересов в Азии, возвышении Китая и о многом другом — в интервью ИА PrimaMedia с доктором политических наук, руководителем Центра внутриполитических исследований и главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Натальей Травкиной.